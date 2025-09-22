ВСУ установили флаги в Алексеевке Сумской области 22.09.2025, 2:00

Видео.

Украинские войска установили флаги в разных точках населенного пункта Алексеевка в Сумской области. Таким образом контроль над населенным пунктом постепенно восстанавливается.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение 225-го отдельного штурмового батальона.

«Под нытье российских админов в разных точках Алексеевки Сумской области появляются украинские флаги», - сказано в сообщении.

При этом россияне в населенном пункте пытаются обороняться, но тщетно. Оккупантов истребляют, а отступить они не способны.

«Если бы российские солдаты в этом населенном пункте могли прочитать, что они - очередные «всех не припомнишь», они побежали бы, как морпехи 810-й бригады. Вместо этого они закопались по самые уши, без воды и еды. Единственное, что им остается, - мечтать выжить», - добавили в батальоне.

