ВСУ установили флаги в Алексеевке Сумской области
- 22.09.2025, 2:00
Видео.
Украинские войска установили флаги в разных точках населенного пункта Алексеевка в Сумской области. Таким образом контроль над населенным пунктом постепенно восстанавливается.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение 225-го отдельного штурмового батальона.
«Под нытье российских админов в разных точках Алексеевки Сумской области появляются украинские флаги», - сказано в сообщении.
При этом россияне в населенном пункте пытаются обороняться, но тщетно. Оккупантов истребляют, а отступить они не способны.
«Если бы российские солдаты в этом населенном пункте могли прочитать, что они - очередные «всех не припомнишь», они побежали бы, как морпехи 810-й бригады. Вместо этого они закопались по самые уши, без воды и еды. Единственное, что им остается, - мечтать выжить», - добавили в батальоне.