Reuters: В России обостряется топливный кризис 1 23.09.2025, 12:47

1,760

После ударов украинских дронов.

На территории России возник дефицит бензина на отдельных заправках. Частные АЗС испытывают самые большие трудности.

Об этом сообщает Reuters.

Дефицит топлива в России на фоне атак украинских дронов

Россия сталкивается с нехваткой отдельных марок топлива. Согласно источникам среди трейдеров и розничных продавцов, атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы сокращают переработку нефти, а высокие кредитные ставки не позволяют частным заправкам создавать запасы.

Украина усилила удары по энергетической инфраструктуре России, чтобы снизить экспортные доходы Москвы, вызвать недовольство внутри страны и подтолкнуть Кремль к переговорам о мире.

Сокращение переработки нефти и риски для бензина

Атаки снизили переработку нефти в России почти на пятую часть в отдельные дни и сократили экспорт из ключевых портов. Несмотря на большой избыток дизеля, производство бензина соответствует внутреннему спросу, поэтому сокращение переработки может привести к дефициту.

На заправках нет больших очередей, но отдельные марки бензина, такие как популярные Ai 92 и Ai 95, часто отсутствуют.

Проблемы регионов и причины перебоев

Дефицит бензина впервые возник на Дальнем Востоке и в Крыму в августе. Позже аналогичные проблемы наблюдались в Волго-Вятском регионе, на юге и в центральной части России. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в Telegram, что временные перебои связаны с цепочками поставок и должны быть устранены в ближайшие дни.

Проблемы особенно остро ощущаются на частных АЗС, которые не входят в вертикально интегрированные нефтяные компании и испытывают трудности с закупкой бензина из-за сокращения переработки и высоких процентных ставок (17%). АЗС, принадлежащие крупным нефтяным компаниям, работают в обычном режиме.

Влияние на экономику России

Доля независимых заправок в России составляет около 40% по объему продаж. Сотрудник АЗС в западном Белгороде отметил, что заправка была временно закрыта из-за отсутствия бензина, а аналогичная ситуация наблюдалась в соседней деревне.

Российская экономика пока выдерживает санкции, но замедляется. Растет число банкротств и закрытий предприятий, в том числе в угольной отрасли, а экспорт продолжает снижаться.

Удары украинских дронов

Украина летом 2025 года возобновила удары по российским НПЗ и нефтепроводам. Это произошло после того, как Россия в июне нарушила необъявленный мораторий на взаимные удары по энергетическим объектам.

По расчетам Reuters, удары вывели из строя объекты, на которые приходилось не менее 17% мощностей переработки нефти на России, или 1,1 млн баррелей в сутки.

