Соболенко потренировалась с Джоковичем 23.09.2025, 21:12

Белоруса и серб встретились во время отдыха в Греции.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая первую строчку мирового рейтинга в одиночном разряде, пропускает турнир WTA 1000 в Пекине из-за травмы.

Сейчас наша спортсменка проводит восстановительный период в Греции.

Во время отдыха Арина встретилась с 24-кратным победителем турниров Большого шлема Новаком Джоковичем, который недавно приобрел дом на Балканах.

Соболенко находится в Греции вместе со своим возлюбленным Георгиосом Франгулисом.

В социальных сетях теннисистка поделилась совместным фото с Джоковичем, сопроводив его восхищенной подписью.

«Тренировка вместе с величайшим всех времен», – радуется белоруска в Instagram.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com