Соболенко потренировалась с Джоковичем
- 23.09.2025, 21:12
Белоруса и серб встретились во время отдыха в Греции.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая первую строчку мирового рейтинга в одиночном разряде, пропускает турнир WTA 1000 в Пекине из-за травмы.
Сейчас наша спортсменка проводит восстановительный период в Греции.
Во время отдыха Арина встретилась с 24-кратным победителем турниров Большого шлема Новаком Джоковичем, который недавно приобрел дом на Балканах.
Соболенко находится в Греции вместе со своим возлюбленным Георгиосом Франгулисом.
В социальных сетях теннисистка поделилась совместным фото с Джоковичем, сопроводив его восхищенной подписью.
«Тренировка вместе с величайшим всех времен», – радуется белоруска в Instagram.