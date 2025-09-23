закрыть
Соболенко потренировалась с Джоковичем

  • 23.09.2025, 21:12
Соболенко потренировалась с Джоковичем

Белоруса и серб встретились во время отдыха в Греции.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая первую строчку мирового рейтинга в одиночном разряде, пропускает турнир WTA 1000 в Пекине из-за травмы.

Сейчас наша спортсменка проводит восстановительный период в Греции.

Во время отдыха Арина встретилась с 24-кратным победителем турниров Большого шлема Новаком Джоковичем, который недавно приобрел дом на Балканах.

Соболенко находится в Греции вместе со своим возлюбленным Георгиосом Франгулисом.

В социальных сетях теннисистка поделилась совместным фото с Джоковичем, сопроводив его восхищенной подписью.

«Тренировка вместе с величайшим всех времен», – радуется белоруска в Instagram.

