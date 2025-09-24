Беларусь получила официальное уведомление от Польши об открытии границы
- 24.09.2025, 10:10
Пункты пропуска начнут работу 25 сентября с часа ночи по белорусскому времени.
Беларусь получила официальное уведомление от польской стороны об открытии закрытых почти на две недели пунктов пропуска на белорусско-польской границе, сообщил Госпогранкомитет.
«В Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной службы Республики Польша об открытии с одного часа ночи 25 сентября по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска на белорусско-польской границе», — говорится в сообщении.