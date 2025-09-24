Президент Польши: Ситуация с правами человека в Беларуси — наш приоритет

Президент Польши: Ситуация с правами человека в Беларуси — наш приоритет1
Кароль Навроцкий выступил на Генеральной ассамблее ООН.
Президент Польши Кароль Навроцки, выступая 23 сентября в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, заявил о приоритете Варшавы в вопросе ситуации с правами человека в Беларуси, сообщает TVN
—Мы рассматриваем Совет по правам человека как главный орган по правам человека в системе Организации Объединенных Наций, который играет ключевую роль в соблюдении стандартов защиты. Поэтому Польша выдвинула свою кандидатуру на членство в Совете по правам человека на 2029–2031 годы, — заявил Кароль Навроцкий.
Напомним, 80-я сессия Генассамблеи ООН проходит 23–29 сентября.