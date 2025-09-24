закрыть
24 сентября 2025, среда, 11:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Польши: Ситуация с правами человека в Беларуси — наш приоритет

1
  • 24.09.2025, 11:32
Президент Польши: Ситуация с правами человека в Беларуси — наш приоритет

Кароль Навроцкий выступил на Генеральной ассамблее ООН.

Президент Польши Кароль Навроцки, выступая 23 сентября в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, заявил о приоритете Варшавы в вопросе ситуации с правами человека в Беларуси, сообщает TVN

—Мы рассматриваем Совет по правам человека как главный орган по правам человека в системе Организации Объединенных Наций, который играет ключевую роль в соблюдении стандартов защиты. Поэтому Польша выдвинула свою кандидатуру на членство в Совете по правам человека на 2029–2031 годы, — заявил Кароль Навроцкий.

Напомним, 80-я сессия Генассамблеи ООН проходит 23–29 сентября.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников