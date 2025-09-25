Трамп: Потратив миллионы, Путин почти ничего не захватил

Трамп: Потратив миллионы, Путин почти ничего не захватил5
- 25.09.2025, 20:23
- 2,900
Президент США требует от диктатора РФ остановить войну в Украине.
Россия должна остановить свою агрессивную войну против Украины. Она продолжает бессмысленные убийства, почти ничего не захватив.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Трамп напомнил, что призвал Украину действовать, поскольку экономика России находится в совершенно ужасном состоянии.
Также американский лидер подчеркнул, что считает позором убийство такого большого количества людей без необходимости. По словам президента, на прошлой неделе «было убито 7 818 человек, в основном военных».
«На самом деле россиян больше, чем украинцев - немного больше. Но это такое пустое расходование человеческой жизни. Поэтому он должен остановиться, Путин должен остановиться», - подчеркнул Трамп.
Он добавил, что Россия потратила миллионы на бомбы и ракеты, но она «практически не захватила никакой территории».