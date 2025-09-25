Трамп: Потратив миллионы, Путин почти ничего не захватил 5 25.09.2025, 20:23

2,900

Президент США требует от диктатора РФ остановить войну в Украине.

Россия должна остановить свою агрессивную войну против Украины. Она продолжает бессмысленные убийства, почти ничего не захватив.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Трамп напомнил, что призвал Украину действовать, поскольку экономика России находится в совершенно ужасном состоянии.

Также американский лидер подчеркнул, что считает позором убийство такого большого количества людей без необходимости. По словам президента, на прошлой неделе «было убито 7 818 человек, в основном военных».

«На самом деле россиян больше, чем украинцев - немного больше. Но это такое пустое расходование человеческой жизни. Поэтому он должен остановиться, Путин должен остановиться», - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Россия потратила миллионы на бомбы и ракеты, но она «практически не захватила никакой территории».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com