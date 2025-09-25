закрыть
Трамп: Потратив миллионы, Путин почти ничего не захватил

5
  • 25.09.2025, 20:23
  • 2,900
Трамп: Потратив миллионы, Путин почти ничего не захватил

Президент США требует от диктатора РФ остановить войну в Украине.

Россия должна остановить свою агрессивную войну против Украины. Она продолжает бессмысленные убийства, почти ничего не захватив.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Трамп напомнил, что призвал Украину действовать, поскольку экономика России находится в совершенно ужасном состоянии.

Также американский лидер подчеркнул, что считает позором убийство такого большого количества людей без необходимости. По словам президента, на прошлой неделе «было убито 7 818 человек, в основном военных».

«На самом деле россиян больше, чем украинцев - немного больше. Но это такое пустое расходование человеческой жизни. Поэтому он должен остановиться, Путин должен остановиться», - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Россия потратила миллионы на бомбы и ракеты, но она «практически не захватила никакой территории».

