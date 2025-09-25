В Минске появятся девять «внутренних городов» 1 25.09.2025, 21:03

1,464

Подробности.

На заседании Мингорисполкома 25 сентября городское руководство обсудило планы по градостроительству и развитию инфраструктуры. Развитие Минска в будущем будет проводиться согласно взвешенной и системной стратегии, пишет агентство «Минск-Новости».

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев отметил, что Минск — компактный город, поэтому все новые застройки нужно планировать очень внимательно, чтобы они соответствовали законодательству и имеющейся структуре города.

Особое внимание будет уделяться не только центральным районам, но и окраинам, а также строительству жилья в городах-спутниках, созданию необходимой инфраструктуры и анализу территорий для новых объектов — как жилых, так и административных или промышленных.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства Виктор Гутько подчеркнул, что генеральный план города предусматривает сохранение населения Минска на уровне двух миллионов человек. Для сдерживания роста города реализуется стратегия формирования агломерации вместе с городами-спутниками.

Развитие города будет основываться на разделе Минска на девять больших районов, которые можно воспринимать как «внутренние города».

В каждом районе будут размещаться объекты обслуживания населения, зоны отдыха, спортивные площадки, культурные и развлекательные центры, а также рабочие места.

Планируется, что территория города немного увеличится — примерно на 3,3 тысячи га, до 38,1 тысячи га, а численность населения вырастет на 25—30 тысяч человек. Основные изменения запланированы в северном и восточном секторах города.

В северном секторе сейчас реализуется инвестиционный проект «Северный Берег», а в восточном появятся новые жилые районы около агрогородка Колодищи и в массиве Зелёный Бор. Предусмотрено также строительство необходимой социальной инфраструктуры для новых районов, а развитие промышленных зон будет осуществляться в современных формах: технологические парки, научно-производственные объединения и развитая обслуживающая инфраструктура.

Развитие транспортной системы Минска продолжится. Транзитные потоки транспорта будут выведены из третьего городского кольца, вместо этого будут построены две полукольцевые магистрали с параметрами городских проспектов. Это позволит увеличить площадь парков и набережных. Планируется строительство третьей линии метрополитена и проектирование четвертой, а также увеличение перевозок железнодорожным транспортом через станцию «Минск-Пассажирский».

В городе продолжается создание современных велодорожек, которые будут проходить рядом с основными зонами массового притяжения людей.

