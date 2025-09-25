Ученые подтверждают пророчество Азимова с 1941 года 25.09.2025, 21:18

1,354

Айзек Азимов

Что-то странное падает из космоса.

В 1941 году Айзек Азимов написал короткий рассказ «Разум» — фантастическую историю о космической станции, которая собирает солнечную энергию и передает ее на Землю с помощью микроволн. Тогда это звучало как чистый вымысел. Но сегодня, спустя более 80 лет, ученые все чаще говорят: что-то странное падает из космоса. И похоже, что фантастика постепенно превращается в научную реальность, пишет New Voice.

В центре сюжета Азимова — двое инженеров, которые работают на орбитальной станции, собирающей солнечный свет и передающей его на Землю в виде энергии. Эта идея стала основой концепции SBSP (space-based solar power) — космической солнечной энергетики. Впервые ее серьезно предложил Питер Глейзер в 1968 году, но из-за высоких затрат она долго оставалась лишь теоретической.

Сегодня же компании, такие как Aetherflux, уже тестируют прототипы спутников, которые могут передавать энергию на Землю с помощью инфракрасных лазеров. Европейское космическое агентство считает, что солнечная энергия с орбиты может обеспечить до трети потребностей ЕС. И хотя строительство полноценной сети спутников — дело дорогостоящее, первые шаги уже сделаны.

Пока одни мечтают об энергии из космоса, другие фиксируют реальные объекты, падающие с орбиты. Это не только космическая пыль, но и:

обгоревшие части спутников и ракет, которые возвращаются в атмосферу.

металлические частицы в стратосфере, которые содержат сплавы, похожие на те, что используются в космических аппаратах.

метеориты, обломки которых регулярно находят на поверхности Земли.

Эти объекты несут с собой не только материю, но и кинетическую энергию. И хотя в рассказе Азимова с неба «падала» энергия в виде микроволн, сегодня мы имеем дело с реальными физическими объектами, которые могут быть опасными.

Падение космического мусора — не просто интересное событие, а реальная угроза. Металлы могут влиять на химический состав атмосферы, в частности на озоновый слой. Обломки способны повредить здания, транспорт или даже угрожать жизни людей. А главное — ответственность за эти объекты часто ложится на плечи обычных граждан, которые вынуждены убирать последствия.

На фоне этого возникает потребность в международном регулировании: как обращаться с космическим мусором, кто должен отвечать за его утилизацию, и как предотвратить падение опасных объектов в будущем.

Сегодня мы живем в мире, где то, что когда-то было выдумкой, становится частью реальности. Энергия из космоса, объекты, падающие с неба, новые технологии — все это приближает нас к будущему, которое Азимов описал еще в 1941 году. И хотя мы еще не имеем полноценных космических электростанций, первые шаги уже сделаны.

Ученые продолжают исследовать странные явления, а космические агентства — формулировать теории. И хотя многое еще непонятно, одно ясно: мы стоим на пороге энергетической революции, где космос станет не только источником вдохновения, но и реальным источником энергии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com