«Никто никуда не отходит, стреляйте по своим» 4 25.09.2025, 21:48

4,032

ГУР Украины перехватило приказ российского командира.

В Главном управлении разведки (ГУР) в четверг, 25 сентября, опубликовало перехват российских оккупантов, на котором командир приказывает открывать огонь по своим. Об этом ГУР сообщило в Telegram.

Как слышно из опубликованного видео, командир оккупантов отдает приказ открывать огонь по собственным подчиненным, если те попытаются покинуть позиции.

«Нет возможности отступить, нет! Никто никуда не отступает, все стоят на своих позициях, на**й! Я вам еще раз говорю, б**дь: если кто-то куда-то побежит, на**й — расстрелять. Мы идем только вперед, б**дь, только вперед, на**й», — заявил российский командир.

В ГУР отметили, что подобные приказы являются еще одним свидетельством преступной практики командования РФ. Украинские разведчики добавили, что каждое преступление против украинского народа будет наказано.

24 сентября Третий армейский корпус писал, что в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области военные российской оккупационной армии расстреляли гражданскую семью и взяли в плен несовершеннолетнюю девочку.

Шандриголово расположено недалеко от Лимана в Донецкой области. По данным карт DeepState по состоянию на 23 сентября, большая часть села находится под контролем Сил обороны, но окраины населенного пункта — в «серой» зоне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com