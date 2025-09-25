«Коммерсантъ»: Лукашенко яростно защищал Россию, хотя на нее никто и не нападал 25.09.2025, 22:43

Российское издание иронично описало, как перевозбужденный диктатор лебезил перед российскими чиновниками.

Все, кто предвкушал выступление Александра Лукашенко, не ошиблись в своих ожиданиях, пишет иронично специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

— Ну, вы знаете, в какой ситуации находится Россия, и мы в том числе с Российской Федерацией… Что только о нас сегодня не пишут, не говорят, обзывают разными словами, вы это знаете тоже…— пожаловался правитель Беларуси — И агрессоры мы, и соагрессоры и так далее… Ну что там греха таить, у России, как и у всех других стран, которые здесь присутствуют, проблем предостаточно, особенно у нашей Российской Федерации!

Но только не у Беларуси.

— Много вопросов, много проблем и много борьбы, которую оценят в будущем, я в этом просто убежден, но тем не менее, ну и о чем сегодня говорим?! Мы что, говорим сегодня о войне, мы говорим о военных проблемах? Нет! — воскликнул Александр Лукашенко. — А с подачи той же России, у которой немало проблем, мы говорим о мирном атоме!

Мирный атом тоже находится на воюющих территориях и оттого кажется не таким уж мирным, но об этом, сразу стоит сказать, не было произнесено ни слова на этом круглом столе. Ничего не сказал об этом и Рафаэль Гросси. А он о многом говорил. И даже о «Токамаке», в который, похоже, верит.

— Мы собрались на форум, где эта Россия делится своим опытом! — продолжал правитель Беларуси. — Назовите еще другую страну, которая бы вот так открыто, честно заявила: приходите и смотрите самые передовые технологии, которыми в открытую не делятся! Поверьте мне, я уже опытный и старый (неожиданное признание. — Прим.) политик… Вот так, в открытую, в сложные времена заявить о том, что приходите, мы будем с вами сотрудничать, и мы вас научим!.. Такой страны я не знаю!

Александр Лукашенко яростно защищал Россию, хотя на нее никто и не нападал.

— У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли…— продолжал он. — Ну, я это говорю не потому, что это старший брат там, как я часто в шутку говорю… Не потому, что мы друзья с Владимиром Владимировичем…

Но разве и не поэтому тоже?

— Попробуйте опровергнуть мой тезис! — настаивал Лукашенко.— В сложные времена Россия открывает нам самую секретную сферу и больше всего, как здесь Алексей (глава «Росатома» Алексей Лихачев. — Прим.) сказал, это продемонстрировано было на Беларуси! Станций построено много атомных, Россия построила, наверное, больше, чем кто-либо, и построит еще немало ядерных блоков… Но чтобы прийти в другую страну и сказать: мы вам построим, вот вам кредит, мы вам построим самую современную в некоторых направлениях опытную станцию… Сережа Кириенко (первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, который до Алексея Лихачева возглавлял «Росатом». — Прим.) здесь присутствует… Начинали мы тогда строить с ним самую современную станцию…

Более того, господин Лукашенко на этом не закончил. Когда встреча за круглым столом завершилась и он уже был у выхода из павильона, журналисты что-то прокричали ему, и он замахал рукой: да идите же, мол, все ко мне!

Все и пришли. И он еще долго продолжал. Мы усвоили главное: что «Орешник» уже на пути в Беларуси.

Он так хотел, чтобы мы это усвоили.

