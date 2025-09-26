закрыть
26 сентября 2025, пятница, 10:43
Россиянин показал в аэропорту Минска «паспорт» и получил три месяца ареста

1
  • 26.09.2025, 10:09
  • 2,750
Россиянин показал в аэропорту Минска «паспорт» и получил три месяца ареста

Документ изъяли.

В Минске огласили приговор 38-летнему россиянину, которого судили за использование поддельных документов, сообщает «Мінская праўда».

Жителя Костромы задержали в июне в минском аэропорту при попытке пересечь границу. Мужчина показал пограничникам поддельные паспорт и водительское удостоверение на чужое имя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. На время следствия обвиняемого заключили под стражу. Поддельные документы изъяли.

Россиянин вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде ареста на 3 месяца.

