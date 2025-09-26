Россиянин показал в аэропорту Минска «паспорт» и получил три месяца ареста

Россиянин показал в аэропорту Минска «паспорт» и получил три месяца ареста1
Документ изъяли.
В Минске огласили приговор 38-летнему россиянину, которого судили за использование поддельных документов, сообщает «Мінская праўда».
Жителя Костромы задержали в июне в минском аэропорту при попытке пересечь границу. Мужчина показал пограничникам поддельные паспорт и водительское удостоверение на чужое имя.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. На время следствия обвиняемого заключили под стражу. Поддельные документы изъяли.
Россиянин вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде ареста на 3 месяца.