Россиянин показал в аэропорту Минска «паспорт» и получил три месяца ареста 1 26.09.2025, 10:09

Документ изъяли.

В Минске огласили приговор 38-летнему россиянину, которого судили за использование поддельных документов, сообщает «Мінская праўда».

Жителя Костромы задержали в июне в минском аэропорту при попытке пересечь границу. Мужчина показал пограничникам поддельные паспорт и водительское удостоверение на чужое имя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. На время следствия обвиняемого заключили под стражу. Поддельные документы изъяли.

Россиянин вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде ареста на 3 месяца.

