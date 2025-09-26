Жене Николая Статкевича 15 дней не сообщают, где он находится 26.09.2025, 19:02

Николай Статкевич

Режим скрывает местонахождение лидера белорусской оппозиции.

Спустя 15 дней после исчезновения неизвестно местонахождение политика Николая Статкевича, который 11 сентября отказался выезжать в Литву из Беларуси. Его супруге Марине Адамович не сообщают, где находится муж.

«Прошло 15 дней. 15 дней без вещей, без лекарств, без паспорта… Угадайте, сколько ответов с сообщениями о месте нахождения Николая Статкевича я получила?

Правильно, ноль. И милиция все еще не может найти. Хотя, кажется, чего проще?» — написала Адамович в Facebook.

Напомним, 11 сентября режим Лукашенко освободил и выдворил из страны 52 заключенных. Николай Статкевич стал единственным из этой группы, кто не пересек границу Беларуси и Литвы. По данным очевидцев, он бил ногой дверь автобуса и отказался уезжать из страны. Некоторое время политика можно было видеть на снимках с камер на границе, после его в неизвестном направлении увезли люди в масках.

