Жене Николая Статкевича 15 дней не сообщают, где он находится
- 26.09.2025, 19:02
Режим скрывает местонахождение лидера белорусской оппозиции.
Спустя 15 дней после исчезновения неизвестно местонахождение политика Николая Статкевича, который 11 сентября отказался выезжать в Литву из Беларуси. Его супруге Марине Адамович не сообщают, где находится муж.
«Прошло 15 дней. 15 дней без вещей, без лекарств, без паспорта… Угадайте, сколько ответов с сообщениями о месте нахождения Николая Статкевича я получила?
Правильно, ноль. И милиция все еще не может найти. Хотя, кажется, чего проще?» — написала Адамович в Facebook.
Напомним, 11 сентября режим Лукашенко освободил и выдворил из страны 52 заключенных. Николай Статкевич стал единственным из этой группы, кто не пересек границу Беларуси и Литвы. По данным очевидцев, он бил ногой дверь автобуса и отказался уезжать из страны. Некоторое время политика можно было видеть на снимках с камер на границе, после его в неизвестном направлении увезли люди в масках.