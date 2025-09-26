закрыть
Жене Николая Статкевича 15 дней не сообщают, где он находится

  • 26.09.2025, 19:02
Жене Николая Статкевича 15 дней не сообщают, где он находится
Николай Статкевич

Режим скрывает местонахождение лидера белорусской оппозиции.

Спустя 15 дней после исчезновения неизвестно местонахождение политика Николая Статкевича, который 11 сентября отказался выезжать в Литву из Беларуси. Его супруге Марине Адамович не сообщают, где находится муж.

«Прошло 15 дней. 15 дней без вещей, без лекарств, без паспорта… Угадайте, сколько ответов с сообщениями о месте нахождения Николая Статкевича я получила?

Правильно, ноль. И милиция все еще не может найти. Хотя, кажется, чего проще?» — написала Адамович в Facebook.

Напомним, 11 сентября режим Лукашенко освободил и выдворил из страны 52 заключенных. Николай Статкевич стал единственным из этой группы, кто не пересек границу Беларуси и Литвы. По данным очевидцев, он бил ногой дверь автобуса и отказался уезжать из страны. Некоторое время политика можно было видеть на снимках с камер на границе, после его в неизвестном направлении увезли люди в масках.

