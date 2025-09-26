15‑летний белорус дебютировал за юношескую сборную Польши по футболу
- 26.09.2025, 22:08
Его старший брат выступает за молодежную сборную Беларуси.
Серафим Бохно – воспитанник системы познаньского «Леха».
15‑летний полузащитник Серафим Бохно, воспитанник системы познаньского «Леха», впервые вышел на поле в составе юношеской сборной Польши (U-16), сообщает издание «Прессбол».
В сентябре команда провела учебно-тренировочный сбор и два товарищеских матча против Ирландии. В первой встрече 22 сентября поляки уступили 0:1 — Бохно отыграл весь матч. В ответной игре 25 сентября Польша победила 3:2, а Серафим появился на поле после перерыва.
У футболиста есть белорусское и польское гражданство. Он сын Валерия Бохно, бывшего игрока и тренера микашевичского «Гранита».
Старший брат Серафима, Матвей, выступает за молодежную сборную Беларуси. Сам же Серафим, кажется, посчитал для себя более перспективной польскую сборную.
Валерий и Андрей Бохно долгие годы были ключевыми фигурами в «Граните». После завершения карьеры один возглавил клуб в качестве тренера, второй стал его директором. Их дети продолжают футбольную династию: Матвей и Серафим начинали занятия в Брестском центре олимпийского резерва, а после переехали в Польшу, где учились в академиях «Дельта» и «Лех».