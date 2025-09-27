Россия скрывает ЧП на подводной лодке «Новороссийск» 9 27.09.2025, 15:34

7,104

Есть риск взрыва.

Подводная лодка Черноморского флота РФ «Новороссийск», находящаяся на боевом дежурстве в Средиземном море, столкнулась с серьезной технической аварией, которую Москва пытается скрывать. По данным «ВЧК-ОГПУ», на субмарине повреждена топливная система: горючее поступает прямо в трюм.

Это не только делает лодку непригодной к полноценному выполнению задач, но и создает критическую угрозу безопасности – есть риск взрыва. Проблемы такого характера – не что иное, как настоящая катастрофа для ВМС РФ.

Ситуацию для РФ усугубляет то, что на борту отсутствуют необходимые детали и специалисты для ремонта. Экипаж своими силами устранить поломку не способен. В таких условиях морякам, по информации источника, может оставаться лишь одно – сбрасывать топливо за борт, чтобы избежать взрыва внутри отсека.

Нынешняя поломка – не единственный инцидент с российским флотом за последние месяцы. В распоряжении источника оказались сведения о другом засекреченном происшествии, которое произошло 7 августа 2025 года в Темрюкском заливе. Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» из 41-й бригады в составе группы выполнял задачи и врезался в гражданский танкер. Судно получило серьезные повреждения, однако информация об этом в открытый доступ не попала.

Позднее командование представило аварию как результат атаки беспилотников. В отчетах утверждалось, что инцидент не повлиял на боеспособность корабля. Однако фотографии, оказавшиеся в открытом доступе, указывают на обратное: повреждения оказались заметными и явно снижали возможности судна.

По итогу, авария на подлодке «Новороссийск» и скрытый инцидент с «Вышним Волочком» показывают реальные масштабы проблем военно-морского флота России.

