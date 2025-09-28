закрыть
28 сентября 2025, воскресенье, 10:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стала известна самая популярная у белорусов страна для отдыха

  • 28.09.2025, 10:11
  • 2,442
Стала известна самая популярная у белорусов страна для отдыха

Лидер может показаться неочевидным.

Белорусские туристы в 2024 году выезжали за границу более 618 тыс. раз, посетив в общей сложности 113 стран мира. Средняя продолжительность поездки составила не менее восьми дней.

В пятерку лидеров вошли Грузия и ОАЭ. Замыкает тройку Египет, на втором месте оказалась Россия. А абсолютным лидером среди направлений стала Турция, заметно опередив соседние страны по числу белорусских путешественников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос