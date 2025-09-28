Стала известна самая популярная у белорусов страна для отдыха
- 28.09.2025, 10:11
- 2,442
Лидер может показаться неочевидным.
Белорусские туристы в 2024 году выезжали за границу более 618 тыс. раз, посетив в общей сложности 113 стран мира. Средняя продолжительность поездки составила не менее восьми дней.
В пятерку лидеров вошли Грузия и ОАЭ. Замыкает тройку Египет, на втором месте оказалась Россия. А абсолютным лидером среди направлений стала Турция, заметно опередив соседние страны по числу белорусских путешественников.