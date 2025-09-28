Удары ВСУ вглубь России потрясли Стрелкова-Гиркина

Удары ВСУ вглубь России потрясли Стрелкова-Гиркина2
Произошло «эпохальное» событие.
Игорь Стрелков-Гиркин, долгое время один из самых ярых сторонников агрессии против Украины, в письме из российской колонии признал, что попытки захватить Украину провалились. По словам Гиркина, «СВО» зашла в тупик, война не приносит России победы и наносит ей лишь вред. Он критикует военное руководство за авантюрные планы, системные ошибки и отсутствие ответственности за поражения, пишет «Диалог.UA».
Журналист и блогер Денис Казанский, анализируя его заявление, называет это «эпохальным» событием: в среде, где ранее доминировал жесткий имперский запрос на войну, голос главного фанатика теперь - за ее прекращение.
Автор подчеркивает: стойкость украинской армии и общества отбила у радикальной публики желание продолжать агрессию. Гиркина посадили в тюрьму за ожесточенную критику Путина и его методов ведения войны.
Гиркин признал, что Россия не способна одержать победу над Украиной. Он называет нынешнюю кампанию ошибочной, указывает на провалы планирования и отсутствие адекватной подготовки. По его мнению, продолжение войны наносит России стратегический и репутационный ущерб.
«Если не можем победить в войне, то, может, надо из нее выходить», - пишет Стрелков-Гиркин, констатируя тупик "СВО" и требуя ответственности за ошибки.
Денис Казанский оценивает признание Гиркина как знак того, что даже среди радикальных имперцев утрачен спрос на завоевание Украины.
По его словам, успехи и стойкость украинской армии и общества изменили восприятие войны внутри России. Почему это важно? Поддержка прекращения войны со стороны одного из идеологов конфликта - мощный символический сдвиг.
Если даже бывшие «инициаторы» теряют веру в победу, это меняет внутриполитический климат в РФ и снижает вероятность дальнейшей массовой мобилизации «на завоевание».
Для Украины это дополнительный политико-моральный выигрыш и аргумент на международной арене.