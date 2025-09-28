На рынок вышел электрифицированный кроссовер Volvo 28.09.2025, 18:04

Стала известна цена и запас хода.

Volvo XC70 четвертого поколения начали продавать в Китае. Регулярная цена составляет от 416 900 до 496 900 юаней ($57 300 — 68 400), однако первую партию авто предложили по цене от 269 900 до 349 900 юаней ($37 000 — 48 200). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Volvo XC70 претерпел кардинальные изменения, ведь теперь это не универсал повышенной проходимости, а семейный кроссовер. Шведский автопроизводитель отказывается от универсалов. Граненый дизайн с тоненькими Т-образными фарами выдержан в духе старшего брата Volvo EX90.

Габариты Volvo XC70 2025:

длина — 4815 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1650 мм;

колесная база — 2895 мм.

В салоне установили двухспицевый руль, цифровую панель приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Также есть проекция на лобовое стекло. Более дорогие версии получили панорамную крышу, электропривод сидений, систему полуавтономного движения и акустику Harman Kardon с 23 динамиками.

Кроссовер Volvo XC70 предлагается в плагин-гибридных версиях с 1,5-литровым бензиновым турбомотором. Мощность переднеприводного вариант составляет 318 л. с., а полноприводного — 460 л. с. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Средний расход топлива составляет 5,8-6,5 л/100 км. На выбор предлагаются батареи емкостью 21,2 и 39,6 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 116 и 212 км, соответственно. Всего на бензине и электротяге кроссовер способен преодолеть более 1200 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 23 минуты.

