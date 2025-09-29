закрыть
В Брянской области поражен завод «Электродеталь»: чем он важен для армии РФ

  • 29.09.2025, 11:28
  • 1,490
Это предприятие — важная часть российского ВПК.

В Брянской области России был поражен «Карачевский завод «Электродеталь». Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Коваленко рассказал, что завод специализируется на производстве электрических соединителей и коннекторов — базовых элементов для военной техники.

Продукция завода используется в системах управления ракетами, авиационной и космической технике, танках, бронетранспортерах и другой бронетехнике, а также в комплексах связи и приборах управления.

«Фактически «Электродеталь» — это часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия РФ. Завод производит десятки тысяч наименований соединителей, которые идут в замкнутые контуры электроники боевых систем», — написал Коваленко.

