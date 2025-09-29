ВСУ ударили ракетами «Нептун» по заводу в Брянской области РФ
- 29.09.2025, 12:21
Завод остановил работу.
Удар по «Карачевскому заводу «Электродеталь» в Брянской области страны-агрессора РФ был нанесен ракетами «Нептун».
Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в Военно-морских силах ВС Украины.
В ВМС ВСУ отметили, что «Нептун» «метко отработал» по враждебной цели ночью.
«Минус — еще одно звено в цепи обеспечения врага. Все, что работает на войну против Украины, будет уничтожено!», — подчеркнули в ВМС ВСУ.
Отметим, что АО «Карачевский завод «Электродеталь» специализируется на разработке и производстве электрических соединителей для военного и промышленного применения.