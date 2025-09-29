Путин объявил самый массовый за 9 лет осенний призыв в армию
- 29.09.2025, 18:23
С 1 октября по 31 декабря в армию РФ планируется отправить 135 тысяч человек.
Диктатор РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу. Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря в армию планируется отправить 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет — на 2 тысячи новобранцев больше, чем осенью прошлого года. Минувшей весной на срочную службу планировалось направить 160 тысяч рекрутов — максимум за последние 14 лет, отмечает The Moscow Times.
Нынешний осенний призыв станет самым массовым за последние годы. С 2016 года, когда осенью планировалось отправить на службу 152 тысячи россиян, по 2022-й (120 тысяч) официальные показатели по призыву снижались. В осеннюю кампанию 2023 года Кремль объявлял о призыве в армию 130 тысяч рекрутов, в прошлом году — 133 тысяч. «Если смотреть на год целиком, то набор все равно растет. В 2025 году призовут 295 тысяч человек — это рекордное количество за последние девять лет», — констатировали в «Школе призывника».
На минувшей неделе власти вновь пообещали не отправлять срочников на войну против Украины. «Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», — заявлял замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
По его словам, не меньше трети новобранцев отправят в учебные соединения и воинские части, где они будут учиться обращению с современном военной техникой и получат военно-учетные специальности. Также будет продолжена практика формирования научных рот для решения научно-прикладных задач и спортивных рот для подготовки перспективных спортсменов, сказал Цимлянский.
С будущего года в России призыв на срочную службу может стать круглогодичным. Законопроект об этом был одобрен Госдумой в первом чтении. Поправки предполагают, что сроки призыва расширятся: с 1 января по 31 декабря (вместо двух раз осенью и весной, с 1 апреля по 15 июля). Однако отправка призывников в войска, которая будет осуществляться по президентскому указу с обозначением конкретных частей и числа отправляемых новобранцев, будет совпадать с текущими периодами призыва.
Документ также вводит новую обязанность для призывников: если гражданин потерял право на отсрочку или не получил повестку до начала периода отправки в армию, он должен в течение двух недель с начала этого периода самостоятельно явиться в военкомат для сверки данных.