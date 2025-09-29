«ПСЖ» потерял половину ключевых игроков перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов
- 29.09.2025, 21:41
Вслед за Дембеле в лазарет парижского клуба попали Кварацхелия и Витинья.
«ПСЖ» одержал победу над «Осером» (2:0) в шестом туре Лиги 1 и вышел на первую строчку в турнирной таблице. Однако лазарет «красно-синих» снова пополнился, поскольку Хвичу Кварацхелию и Витинью пришлось заменить.
Точного диагноза ни грузин, ни португалец еще не имеют, но существует большой риск, что Хвича и Витинья пропустят игру с «Барселоной».
Как информирует Le Parisien, Маркиньос, Усман Дембеле и Дезире Дуэ продолжают восстановление и точно не поедут в Каталонию.
Что касается Жоау Невеша и Фабиана Руиса, то их участие в матче будет зависеть от ближайших дней. Отмечается, что тренерский штаб надеется, что оба игрока смогут сыграть.
Напомним, что «Барселона» будет принимать «ПСЖ» во втором туре основной стадии Лиги чемпионов в среду, 1 октября. Начало матча в 22:00 по минскому времени.