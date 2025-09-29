Белый дом показал мирный план Трампа по Газе 29.09.2025, 22:54

Он состоит из 21 пункта.

Белый дом опубликовал мирный план президента США Дональда Трампа по окончанию войны Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа.

План руководителя Штатов состоит из 21 пункта. В том числе, соглашение предусматривает то, что Газа станет «дерадикализованной зоной, свободной от террора, которая не будет представлять угрозы для своих соседей».

В случае, если обе стороны согласятся на предложение, то «война немедленно закончится». Израильские силы должны будут отступить к согласованной линии, чтобы подготовиться к освобождению заложников. В течение этого времени будет прекращение огня, а линии фронта будут оставаться замороженными, пока не будут выполнены условия для полного вывода войск.

В течение 72 часов после того, как Израиль публично примет это соглашение, будут возвращены все живые заложники и все тела погибших пленников. После того, как ХАМАС сделает это, Израиль освободит 250 заключённых, приговорённых к пожизненному заключению, а также 1700 жителей Газы, включая всех женщин и детей, задержанных после резни 7 октября 2023 года. За останки каждого заложника Израиль вернет останки 15 умерших жителей Газы.

«После возвращения всех заложников члены ХАМАСа, которые обязуются мирно сосуществовать и сдать свое оружие, получат амнистию. Членам ХАМАСа, желающим покинуть Газу, будет обеспечен безопасный проезд в страны, которые их примут», – отмечается в документе.

Среди прочих пунктов:

→ Газа будет управляться временным переходным правительством технократического, аполитичного палестинского комитета, который будет отвечать за обеспечение повседневного функционирования государственных служб и муниципалитетов для населения Газы;

→ комитет будет состоять из квалифицированных палестинцев и международных экспертов, а надзор и контроль за его деятельностью будет осуществлять международный переходный орган «Совет мира», во главе которого будет Трамп;

→ других членов и руководителей государств, которые войдут в Совет, обещают объявить позже, но среди них будет бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;

→ Совет будет устанавливать рамки и финансировать восстановление Газы, пока Палестинская администрация не завершит программу реформ;

→ ХАМАС и другие группировки соглашаются не участвовать в управлении Газой, прямо, косвенно или в любой другой форме; их инфраструктура будет уничтожена; произойдет демилитаризация Газы с участием независимых наблюдателей;

→ Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу; израильские войска будут постепенно выходить из сектора и передавать контроль Международным стабилизационным силам, которые Штаты создадут в сотрудничестве с арабскими и мировыми партнерами;

→ будет разработан «План экономического развития Трампа» по восстановлению и «оживлению» Газы, а также создана специальная экономическая зона;

→ По мере продвижения восстановления Газы и выполнения программы реформ Палестинской автономии, могут сложиться условия для «надежного пути к самоопределению и государственности Палестины, что, по нашему [США] мнению, является стремлением палестинского народа».

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Трамп заявил, что тот согласился на этот план.

