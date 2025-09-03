закрыть
Лавров озвучил условия России для «длительного» мира в Украине

11
  • 3.09.2025, 7:42
  • 8,934
Лавров озвучил условия России для «длительного» мира в Украине
Сергей Лавров
Фото: Getty Images

В индонезийской газете Kompas.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия Кремля, которые, по его мнению, станут залогом «длительного» мира.

Об этом он заявил в интервью индонезийской газете Kompas, которое размещено на сайте МИД РФ.

По словам главы российского МИД, для достижения длительного мира, следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые «территориальные реалии», сложившиеся после оккупации Крыма, Севастополя, «ДНР» и «ЛНР», а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате т.н. «референдумов».

«Должен быть гарантирован нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Эти условия были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, и именно на их основе Россия и международное сообщество признали украинскую государственность», - отметил Лавров.

