Мерц предложил экономически истощить Россию
- 3.09.2025, 11:26
Канцлер Германии рассказал, как этого достичь.
Россию необходимо лишить возможности поддерживать военную экономику. Это можно сделать с помощью санкций.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Sat.1 сообщает n-tv.
«Нам необходимо создать основу. В военном отношении это будет сложно, но в экономическом - возможно», - сказал он.
По его словам, необходимо гарантировать, что Россия больше не сможет поддерживать свою военную экономику.
«В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать», - продолжил Мерц.
Этого можно достичь, например, путем введения пошлин для тех, кто все еще торгует с Россией, считает канцлер Германии.
После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 18 пакетов санкций, которые привели к резкому сокращению немецкого импорта из России, включая отказ от покупки углеводородов. Объем торговли Германии с Россией упал более чем на 80%.