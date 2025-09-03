Трамп: США не будут выводить своих военных из Польши 1 3.09.2025, 20:40

Об этом президент США заявил на встрече с польским коллегой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует выводить американских военных из Польши. Он добавил, что правительство Польши наоборот хочет, чтобы войск США на территории страны стало больше.

«Они (американские военные — прим.) останутся в Польше. У нас с Польшей полное взаимопонимание», — сказал Трамп на встрече с президентом страны Каролем Навроцким. Американский президент также отметил, что отношения Вашингтона и Варшавы основаны «на большом доверии — большем, чем с большинством стран»

Трамп отметил, что США планируют выводить войска из других стран, однако по отношению к Польше такой вариант не рассматривается. «Мы полностью на ее стороне и всегда поможем ей защитить себя», — отметил Трамп.

