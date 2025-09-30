Кремль потерял Молдову 3 Андрей Коваленко

30.09.2025, 8:45

2,086

Кто следующий?

Парламентские выборы в Молдове стали серьезным сигналом для Кремля. Партия президента Санду получила большинство и теперь может самостоятельно формировать правительство.

Вся власть сосредотачивается в руках проевропейской силы.

Пророссийский «Патриотический блок» Додона провалился, набрав менее четверти голосов.

Россия потратила ресурсы на поддержку своих проектов в Кишиневе — и проиграла.

Кураторство Дмитрия Козака и его преемника Сергея Кириенко не сработало. Даже в Молдове не видят перспектив в дружбе с Россией.

Кремль потерял Молдову так же, как ранее потерял Армению, Азербайджан, страны Балтии и Украину.

Для Украины это подтверждение тренда: даже в ближайшем к РФ регионе Москва не способна удержать влияние. Грузия, Казахстан и страны Центральной Азии — следующие точки, где Кремль рискует утратить позиции.

Вывод прост: ослабленная Россия опасна тем, что пытается компенсировать провалы за границей агрессией против Украины. Но чем больше мир видит ее слабость, тем сильнее становится международная коалиция.

Сейчас Европе не стоит бояться сбивать российские дроны. Гораздо важнее демонстрировать России ответную силу.

Андрей Коваленко, Telegram

