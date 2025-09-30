закрыть
Ученые смогли объяснить феномен «блуждающих огней»

Они столетиями настораживали людей.

На болотах и топях люди иногда видят над водой таинственные вспышки голубоватого света, которые раньше связывали с призраками или духами.

Позже ученые предположили, что эти огни появляются из-за сгорания газов, таких как метан или фосфин, которые образуются при разложении органических веществ в воде, пишет New Scientist (перевод - «Фокус»).

Но до сих пор оставалось неясным, как именно могут воспламеняться эти газы. Ранее предполагалось, что одной из причин может быть статической электричество или молнии, но эта теория осталась неподтвержденной.

Фото: T. W. Cook

Команда из Стэнфордского университета под руководством Ричарда Зара в лаборатории смогли наблюдать за тем, как возникают спонтанные электрические искры между пузырьками метана как в воздухе, так и в воду. Ученые назвали эти искры микромолниями. Исследователи считают, что у таких искр достаточно силы, чтобы воспламенить метан.

«Никто никогда не связывает воду с огнем, все считают, что вода может только тушить огонь. Мало кто знает, что с помощью воды можно получить искру и что-то поджечь», - говорит Зар.

В лабораторных условиях ученые наблюдали за тем, как капли воды размером с крупинку соли накапливают заряд и спонтанно создают искры. Ученые предположили, что аналогичный процесс может происходить с пузырьками метана в воде.

В эксперименте ученые использовали сопло, чтобы пропустить через воду пузырьки метана, смешанные с воздухом. С помощью высокоскоростной камеры ученые наблюдали за столкновениями этих пузырьков. За процессом также следили счетчики фотонов и спектрометр.

Поднимаясь вверх в воде, пузырьки меняли свою форму и накапливали заряд. При столкновении двух пузырьков, разница в их зарядах вызывала искру. В результате появлялась вспышка, которую регистрировали датчики и камера.

Искра в пузырьках метана
Фото: Yu Xia

Также ученые добавили, что эти искры могут быть достаточно мощными, чтобы воспламенить метан или же другой газ.

