В Беларуси зафиксирована сильнейшая магнитная буря за последние три месяца

В Беларуси зафиксирована сильнейшая магнитная буря за последние три месяца2
- 30.09.2025, 11:00
Какие будут последствия?
Утром 30 сентября произошло резкое усиление геомагнитных колебаний. Индекс активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале, сообщает лаборатория солнечной астрономии.
Магнитная буря вызвана вспышкой на солнце, которая произошла в воскресенье. События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня текущего года, когда по Земле был зарегистрирован прямой удар крупного солнечного протуберанца. На планете прямо сейчас происходят мощные полярные сияния.
По данным наблюдений, обстановка в околоземном космическом пространстве остается существенно осложненной из-за влияния повышенной солнечной активности.
В соответствии с международной шкалой космической погоды для бурь уровня G3+ отмечаются следующие возможные последствия:
- воздействие на энергетические системы, в том числе ложные срабатывания систем защиты;
- воздействие на космические аппараты, включая увеличение сноса аппарата с орбиты;
- воздействие на наземные системы: перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации, прерывания ВЧ радиосвязи.