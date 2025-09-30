В Беларуси зафиксирована сильнейшая магнитная буря за последние три месяца 2 30.09.2025, 11:00

Какие будут последствия?

Утром 30 сентября произошло резкое усиление геомагнитных колебаний. Индекс активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале, сообщает лаборатория солнечной астрономии.

Магнитная буря вызвана вспышкой на солнце, которая произошла в воскресенье. События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня текущего года, когда по Земле был зарегистрирован прямой удар крупного солнечного протуберанца. На планете прямо сейчас происходят мощные полярные сияния.

По данным наблюдений, обстановка в околоземном космическом пространстве остается существенно осложненной из-за влияния повышенной солнечной активности.

В соответствии с международной шкалой космической погоды для бурь уровня G3+ отмечаются следующие возможные последствия:

- воздействие на энергетические системы, в том числе ложные срабатывания систем защиты;

- воздействие на космические аппараты, включая увеличение сноса аппарата с орбиты;

- воздействие на наземные системы: перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации, прерывания ВЧ радиосвязи.

