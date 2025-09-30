Актер за один год сыграл и премьера Великобритании, и президента США 30.09.2025, 11:21

Идрис Эльба

Идрис Эльба вошел в историю.

Идрис Эльба продолжает удивлять карьерными поворотами. В 2025 году актер сыграл сразу две политических лидера — британского премьер-министра и президента США, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Роль главы Белого дома он исполнил в новом триллере «Дом динамита», а премьер-министра — в экшн-комедии «Главы государств». Таким образом, Эльба стал первым актером, которому удалось совместить эти роли в одном году. До него подобным могли похвастаться лишь единицы, включая легенду кино Гэри Олдмана.

Это далеко не единственные громкие проекты звезды. Эльба вернется во втором сезоне напряженного сериала «Захваченный рейс», сыграет Ман-эт-Армса в голливудской адаптации «Властелины Вселенной» режиссера Трэвиса Найта, а также дебютирует как режиссер в драме «Инфернус» о правах человека. В фильме «Над землей» он появится в роли астронавта, переживающего опасное возвращение на Землю.

За плечами у Эльбы — «Золотой глобус», шесть номинаций на «Эмми», а фильмы с его участием собрали почти $10 млрд в мировом прокате. Помимо актерской карьеры он известен как музыкант, диджей, владелец лейбла, спортсмен и автогонщик.

Эльба давно закрепил за собой статус одного из главных талантов Великобритании — и похоже, в ближайшие годы его список достижений продолжит расти.

