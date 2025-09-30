закрыть
30 сентября 2025, вторник, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российского пропагандиста Кеосаяна тайно похоронили

9
  • 30.09.2025, 11:53
  • 3,578
Российского пропагандиста Кеосаяна тайно похоронили

Никто не знает, где находится могила рупора кремлевской пропаганды.

В России умалчивают о месте захоронения российского режиссера, ярого пропагандиста Тиграна Кеосаяна, похороны которого прошли в воскресенье, 28 сентября, в Москве.

Где находится могила мужа главреда Russia Today Маргариты Симоньян — неизвестно.

На это обратила внимание в своем Телеграм-канале креативный продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт.

«Где его похоронили, до сих пор неизвестно. Скрывают, видимо семья боится встретить у могилы тех, кто слишком хорошо запомнил позднего Кеосаяна», — заявила она.

В январе 2025 года Кеосаян пережил клиническую смерть и с тех пор находился без сознания.

Кеосаян известен как режиссер по фильмам «Бедная Саша» (1997), «Президент и его внучка» (1999), «Ландыш серебристый» (2000), «Крымский мост. Сделано с любовью» (2018).

В качестве пропагандиста работал на каналах РЕН ТВ, «Россия» и НТВ. Последним его проектом было пропагандистское сатирическое шоу «Международная пилорама».

С 2022 года Кеосаян находится в санкционных списках Евросоюза из-за того, что распространял антиукраинскую пропаганду в российских СМИ.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук