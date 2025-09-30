закрыть
30 сентября 2025, вторник, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Россия на грани

  • 30.09.2025, 12:13
  • 1,098
СМИ: Россия на грани

Тактика Украины принесла результат.

Россия рискует оказаться в состоянии глубочайшего экономического кризиса из-за системных ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Российский пропагандист Максим Калашников в опубликованном видео признал, что атаки Украины уже не единичны, а превратились в целенаправленную кампанию против критической инфраструктуры — таких объектов, как нефтепровод «Дружба» и «Голубой поток». По его словам, уже выведено из строя около 17% мощностей по переработке нефти. «Ситуация ухудшается», — отметил он, подчеркнув угрозу топливного кризиса.

В Крыму, подконтрольном Москве, глава оккупационной администрации Сергей Аксенов заявил о введении ограничений: отпуск топлива не более 30 литров на человека. Он призвал жителей «не поддаваться панике», фактически подтвердив дефицит.

Украина активно использует беспилотники и ракеты ATACMS для поражения ключевых объектов. Под удар попали Киришский НПЗ в Ленинградской области (18 млн тонн нефти в год), Краснодарский и Сызранский заводы. Взрывы и пожары вызвали серьезные перебои в работе предприятий.

По данным Росстата, в 2024 году Россия перерабатывала около 5,5 млн баррелей нефти в сутки. К осени 2025-го удары нарушили около 17% этих мощностей. В европейской части страны бензин подорожал на 15%, обсуждается нормирование потребления.

Экспорт нефти, главный источник доходов бюджета, снизился почти на миллион баррелей в день, что ударило не только по внутренней экономике, но и по мировым рынкам.

Стратегия Киева превращает энергетическую отрасль России в ее слабое место, нанося удар по способности Кремля продолжать войну.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук