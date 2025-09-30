СМИ: Россия на грани
- 30.09.2025, 12:13
Тактика Украины принесла результат.
Россия рискует оказаться в состоянии глубочайшего экономического кризиса из-за системных ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).
Российский пропагандист Максим Калашников в опубликованном видео признал, что атаки Украины уже не единичны, а превратились в целенаправленную кампанию против критической инфраструктуры — таких объектов, как нефтепровод «Дружба» и «Голубой поток». По его словам, уже выведено из строя около 17% мощностей по переработке нефти. «Ситуация ухудшается», — отметил он, подчеркнув угрозу топливного кризиса.
В Крыму, подконтрольном Москве, глава оккупационной администрации Сергей Аксенов заявил о введении ограничений: отпуск топлива не более 30 литров на человека. Он призвал жителей «не поддаваться панике», фактически подтвердив дефицит.
Украина активно использует беспилотники и ракеты ATACMS для поражения ключевых объектов. Под удар попали Киришский НПЗ в Ленинградской области (18 млн тонн нефти в год), Краснодарский и Сызранский заводы. Взрывы и пожары вызвали серьезные перебои в работе предприятий.
По данным Росстата, в 2024 году Россия перерабатывала около 5,5 млн баррелей нефти в сутки. К осени 2025-го удары нарушили около 17% этих мощностей. В европейской части страны бензин подорожал на 15%, обсуждается нормирование потребления.
Экспорт нефти, главный источник доходов бюджета, снизился почти на миллион баррелей в день, что ударило не только по внутренней экономике, но и по мировым рынкам.
Стратегия Киева превращает энергетическую отрасль России в ее слабое место, нанося удар по способности Кремля продолжать войну.