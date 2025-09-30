Евгений Афнагель: События 2020 года – одни из самых счастливых моментов моей жизни 30.09.2025, 12:41

Евгений Афнагель

Фото: Белсат

Они дают заряд оптимизма и веры.

Координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель дал большое интервью «Белсат». Вот что Афнагель рассказал о том что для него значили события 2020 года:

— В заключении я часто вспоминал 2020 год. Мы еще в 2019-м знали: после сфальсифицированных выборов на улицы выйдут сотни тысяч людей. Мы жили и работали для этого. Многие тогда считали, что такое невозможно. Мы же знали, что так будет, и говорили об этом, слова из интервью начала 2020 года о том, что на улицах будет миллион белорусов, попали даже в материалы уголовного дела. Самое главное – мы видели все это своими глазами.

Эти воспоминания, понимание того, что белорусы стали другими, стали народом, который научился бороться, защищать себя, стали источником сил, которые позволили пройти через все испытания.

2020 год вершина нашей борьбы, уверен, что не последняя. Август-сентябрь 2020 года – одни из самых счастливых моментов моей жизни. Я видел свободную Беларусь, видел, какой она может быть в будущем. Я видел миллионы людей на улицах, видел мощнейшую энергию, исходящую от них, самоорганизованность, креатив, взаимопомощь. Это было невероятно.

Такие воспоминания невозможно стереть. Это дает заряд оптимизма и веры. Я могу сказать: пять лет тюрьмы того стоили. Потому что я видел Беларусь свободной.

