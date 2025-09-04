Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением 1 Михал Шулджиньский

4.09.2025, 12:33

4,580

США посылают России сигнал.

Эти слова Дональда Трампа вся Польша ждала с нетерпением с 20 января, то есть с дня его инаугурации. Я помню встречи с важными представителями польского правительства и дипломатии, которые признавали, что в течение нескольких месяцев Трамп держал европейских партнеров в неопределенности: решит ли он сохранить, вывести или сократить присутствие своих войск в Европе.

Почему присутствие американских войск в Польше так важно?

Для Польши это присутствие абсолютно ключевое. Размещение 10 тысяч солдат армии США является — помимо инвестиций в собственную обороноспособность — лучшей страховкой. Поэтому слова Дональда Трампа о том, что он не намерен выводить американские войска из Польши, а в будущем даже может их увеличить, имеют важное значение, и с точки зрения безопасности являются ключевыми.

В настоящее время проводится пересмотр американского присутствия в Европе, результаты аудита должны быть известны к концу сентября. Согласно последующим сообщениям президента Польши Кароля Навроцкого, Трамп согласился на какую-то форму расширения американского присутствия, которая будет согласована между главой Пентагона Питом Хегсеттом и главой Бюро национальной безопасности Польши Славомиром Ценкевичем. Другие подробности пока неизвестны.

Невозможно оценить масштабы этого проекта и вовлеченные силы. Но, как отметил Навроцкий в разговоре с журналистами, до визита максимальной целью казалась сохранением американского военного присутствия. Теперь может идти речь даже о его расширении. С точки зрения польской безопасности, это определенно хорошая новость.

Стоит ли доверять заявлениям Трампа? Это уже совсем другой вопрос. Однако сами его слова имеют определенный вес. Это четкий сигнал властям страны, которая сегодня представляет наибольшую угрозу, то есть России, что Америка не оставит Польшу. Даже если бы Трамп решил сократить свое присутствие в регионе — что в целом для польской безопасности было бы плохой новостью — его заявления делают Польшу, вместе с все более сильной армией, которую развивало правительство «Права и Справедливости», а сегодня развивает «Коалиция 15 октября», значительно более безопасными.

Польша имеет повод для радости — в этом в среду единогласно признавались правые политики и члены нынешней коалиции. Свою позицию также выразил премьер Дональд Туск на платформе X.

Своего успеха достиг и вице-премьер и министр иностранных дел Радослав Сикорский, которому во вторник его американский коллега Марко Рубио сказал, что у США нет второго такого союзника, как Польша.

Конечно, заявление Трампа также идет в плюс президенту Каролю Навроцкому, которого американский президент принимал в Овальном кабинете.

Что ж, польским политикам, ежедневно находящимся в конфликте, придется смириться с тем, что это были хорошие дни для польской безопасности. Но наибольшее удовлетворение может испытывать президент. Трудно представить себе лучший дебют на международной арене, чем тот, который произошел с Каролем Навроцким в Белом доме менее чем через месяц после его инаугурации.

Михал Шулджиньский, «Rzeczpospolita» (перевод с польского — сайт Charter97.org)

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com