«Союз диктаторов» на самом деле не существует.

Совместное появление лидера КНР Си Цзиньпина, Путина и лидера КНР Ким Чен Ына на красной дорожке в Пекине стало символичным посланием Западу, однако аналитики отмечают, что демонстрация «непоколебимого единства» скорее фотосессия, чем реальное укрепление союзнических связей, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению бывшего высокопоставленного сотрудника американской разведки Бет Саннер, встреча выглядела как сигнал США и их азиатским союзникам, но не сняла напряженности, прежде всего между Китаем и Северной Кореей. «Я сомневаюсь, что это перерастет в полноценное трехстороннее сотрудничество», — подчеркнула она.

Лидеры предстали вместе накануне масштабного военного парада в Пекине, посвященного 80-летию капитуляции Японии во Второй мировой войне. Мероприятие собрало тысячи военных, десятки тысяч зрителей и делегации из 26 стран. Парад стал демонстрацией модернизированных вооруженных сил Китая, включая новые межконтинентальные ракеты, гиперзвуковые системы и беспилотники.

Тем не менее эксперты предупреждают, что влияние Китая, хоть и растет, все еще ограничено. «Да, роль Пекина в антизападной коалиции усилилась, но там по-прежнему нет ни Японии, ни Европы, ни ключевых мировых держав», — отметил бывший чиновник Пентагона Эли Рэтнер.

Хотя Москва активно развивает связи с Пхеньяном, Си Цзиньпин, по оценкам специалистов, остается осторожным в признании Северной Кореи ядерным государством. Одновременно Китай укрепляет экономические связи с Россией, в том числе договорившись о новом газопроводе.

Таким образом, парад и «трехсторонняя встреча» показали амбиции Китая формировать альтернативный мировой порядок, но также выявили границы этого альянса, который пока больше символичен, чем действенен.

