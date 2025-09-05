закрыть
5 сентября 2025, пятница, 12:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еврокомиссар по энергетике призвал навсегда отказаться от российских ресурсов

  • 5.09.2025, 12:08
Еврокомиссар по энергетике призвал навсегда отказаться от российских ресурсов
Дан Йоргенсен

Даже после завершения войны.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил утром в пятницу, 5 сентября, что даже после завершения войны Европа не должна возвращаться к импорту российских энергоресурсов. По его словам, на следующей неделе он проведет переговоры с представителем США по вопросам энергетической безопасности Крисом Райтом для обсуждения этой позиции, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Тема может стать одной из ключевых на повестке сегодняшних встреч, поскольку президент Украины Владимир Зеленский встретится с председателем Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Словакия и Венгрия остаются наиболее зависимыми от российских поставок газа и неоднократно критиковали Украину за удары по российской энергетической инфраструктуре.

Фицо на этой неделе оказался в центре внимания, приняв участие в военном параде в Китае, где провел двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и диктатором Путиным. В ходе общения с российским президентом словацкий премьер позволил себе критику в адрес ЕС и заявил о необходимости «нормализовать» отношения с Москвой — позиция, которую большинство стран блока не разделяет.

Ожидается, что сегодняшние дискуссии будут напряженными и покажут, насколько единой остается энергетическая и внешнеполитическая линия Евросоюза.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман