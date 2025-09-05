Еврокомиссар по энергетике призвал навсегда отказаться от российских ресурсов
- 5.09.2025, 12:08
Даже после завершения войны.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил утром в пятницу, 5 сентября, что даже после завершения войны Европа не должна возвращаться к импорту российских энергоресурсов. По его словам, на следующей неделе он проведет переговоры с представителем США по вопросам энергетической безопасности Крисом Райтом для обсуждения этой позиции, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).
Тема может стать одной из ключевых на повестке сегодняшних встреч, поскольку президент Украины Владимир Зеленский встретится с председателем Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Словакия и Венгрия остаются наиболее зависимыми от российских поставок газа и неоднократно критиковали Украину за удары по российской энергетической инфраструктуре.
Фицо на этой неделе оказался в центре внимания, приняв участие в военном параде в Китае, где провел двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и диктатором Путиным. В ходе общения с российским президентом словацкий премьер позволил себе критику в адрес ЕС и заявил о необходимости «нормализовать» отношения с Москвой — позиция, которую большинство стран блока не разделяет.
Ожидается, что сегодняшние дискуссии будут напряженными и покажут, насколько единой остается энергетическая и внешнеполитическая линия Евросоюза.