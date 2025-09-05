СМИ: Азербайджан поставил Украине боевые истребители МиГ-29 5.09.2025, 13:55

Самолеты имеют характерный камуфляж.

Украина пополнила свой флот истребителей МиГ-29 из неожиданного источника — Азербайджана, пишет The War Zone.

Со ссылкой на фото военных блогеров издание отмечает, что появившиеся у ВСУ самолеты имеют характерный азербайджанский камуфляж — голубой, серый и фиолетово-серый. Самолет на фото выглядит так, будто выполняет боевую задачу: вооружен ракетами «воздух-воздух» средней дальности Р-27 и ближнего боя Р-73. Официально Азербайджан оружие Украине не поставлял и заявлял лишь о гуманитарной помощи.

Фото: The Moscow Times

В начале войны на территории Украины находились азербайджанские МиГ-29, которые ремонтировались во Львове. Самолеты могли пережить российскую атаку на Львовский государственный авиаремонтный завод в марте 2022 года, его главный ангар был разрушен. Этот завод был приоритетной целью для России, поскольку был единственным в стране, способным выполнять капитальный ремонт МиГ-29. Сами самолеты достались Азербайджану от Украины, он купил у нее 15 подержанных самолетов МиГ-29. Украина получила их после распада СССР.

Летом 2022 года военный блогер Caucasuswar опубликовал снимок трех азербайджанских истребителей на ремонте во Львовском авиационно-ремонтном заводе. После начала вторжения самолеты, вероятно, могли перейти в состав украинской армии.

Появление бывших азербайджанских МиГ-29 в украинских ВВС совпало с резким ухудшением отношений между Баку и Москвой. Летом 2025 года в России были задержаны десятки этнических азербайджанцев, несколько из них умерли, что вызвало жесткую реакцию Баку. Еще одним раздражителем стало сбитие в 2024 году самолета Azerbaijan Airlines. Лайнер Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, упал недалеко от аэропорта Актау в Казахстане. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту.

На этом фоне президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Al Arabiya заявил, что во времена Советского союза страна находилась под «оккупацией» и подчеркнул, что Москва до сих пор проявляет агрессию. Он выразил «глубокое разочарование» реакцией России на крушение азербайджанского лайнера и назвал пытки и убийства представителей диаспоры «беспрецедентным актом против нашего народа». «Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим проявлений агрессии или неуважения», — заявил Алиев.

К началу войны у Украины было около 50 МиГ-29, однако, по данным OSINT-группы Oryx, 31 из них были уничтожены. МиГ-29 Украина получает от союзников по НАТО. Польша передала Украине 14 МиГ-29, Словакия — 13. В марте 2023 года четыре словацких истребителя перелетели в Украину, став первыми официально поставленными тактическими самолетами с начала вторжения. Несмотря на поступление более современных F-16 и Mirage 2000, МиГ-29 остается ключевым самолетом для украинских ВВС: для него можно найти запчасти и обученный экипаж.

