Соболенко: Взять Макса Мирного в команду было одним из правильных решений 1 8.09.2025, 22:03

Опыт и советы легендарного теннисиста помогли первой ракетке мира победить на US Open.

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о влиянии тренера Максима Мирного на успешный результат на Открытом чемпионате США — 2025. В матче за титул она обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

— Я был на всех ваших финалах ТБШ, однако сегодня вы показали реально зрелую игру. Какой была подготовка и можно ли сказать, что влияние Макса Мирного сыграло роль?

— Да, конечно. Макс – новый голос в нашей команде, он много анализирует, дает свои моменты. И несколько моментов, которые он подсказал, действительно помогли мне понять, как действовать против агрессивных игроков, которые постоянно тебя прессуют глубокой, плоской, быстрой игрой, где малейшее поднятие мяча может оказаться виннерсом с другой стороны. Макс очень сильно помог со многими моментами. Это была командная работа. После Уимблдона я взяла небольшую паузу, а потом мы вернулись и много работали над ошибками, над теннисом, чтобы подойти в лучшей форме. Взять Макса было одним из правильных решений, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com