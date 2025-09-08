закрыть
8 сентября 2025
Соболенко: Взять Макса Мирного в команду было одним из правильных решений

  • 8.09.2025, 22:03
Опыт и советы легендарного теннисиста помогли первой ракетке мира победить на US Open.

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о влиянии тренера Максима Мирного на успешный результат на Открытом чемпионате США — 2025. В матче за титул она обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

— Я был на всех ваших финалах ТБШ, однако сегодня вы показали реально зрелую игру. Какой была подготовка и можно ли сказать, что влияние Макса Мирного сыграло роль?

— Да, конечно. Макс – новый голос в нашей команде, он много анализирует, дает свои моменты. И несколько моментов, которые он подсказал, действительно помогли мне понять, как действовать против агрессивных игроков, которые постоянно тебя прессуют глубокой, плоской, быстрой игрой, где малейшее поднятие мяча может оказаться виннерсом с другой стороны. Макс очень сильно помог со многими моментами. Это была командная работа. После Уимблдона я взяла небольшую паузу, а потом мы вернулись и много работали над ошибками, над теннисом, чтобы подойти в лучшей форме. Взять Макса было одним из правильных решений, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

