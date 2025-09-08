В Румынии задержали экс-замглавы разведки Молдовы, которого завербовал КГБ Беларуси 8.09.2025, 22:39

Чехия, Венгрия и Румыния раскрыли белорусскую шпионскую сеть в Европе.

В рамках расследования шпионской сети Беларуси румынские правоохранители задержали ее участника – бывшего заместителя руководителя Службы информации и безопасности Молдовы Александра Балана.

Об этом сообщает Digi24.

Управление по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии сообщило, что задержанный с 2024 года работал на Комитет государственной безопасности Беларуси и дважды встречался с офицерами белорусской разведки в Будапеште.

До этого Балан занимал руководящие должности в молдавской спецслужбе – Службе информации и разведки, а в 2016 году стал заместителем ее руководителя.

По данным источников Digi24 в румынских спецслужбах, карьерному росту Балана поспособствовал олигарх-беглец и бывший лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк.

Также, как утверждает Digi24, Балан сотрудничал со спецслужбами России. Контакты с белорусской разведкой он наладил, потому что ее агентам сейчас легче передвигаться в ЕС, чем российским.

Балан принадлежал к той же сети, о разоблачении которой ранее в понедельник объявила Чехия. Она также объявила одного сотрудника посольства Беларуси персоной нон грата из-за причастности к шпионажу.

Напомним, в марте Генеральная прокуратура Литвы передала в суд дело, по которому двое граждан стран обвиняются в шпионаже в пользу Беларуси.

