8 сентября 2025, понедельник, 21:09
Чехия раскрыла шпионскую сеть КГБ Беларуси в Европе

5
  • 8.09.2025, 20:41
  • 2,788
Чехия раскрыла шпионскую сеть КГБ Беларуси в Европе

Белорусский дипломат объявлен персоной нон грата.

Служба безопасности Чехии (BIS) сообщила, что совместно с разведками Румынии и Венгрии успешно «раскрыла и разрушила» белорусскую шпионскую сеть, действовавшую в Европе. В связи с этим Министерство иностранных дел объявило персоной нон грата белорусского «разведчика, работавшего в стране под прикрытием дипломата».

Как утверждают в BIS, шпионскую сеть в Европе организовал КГБ Беларуси с целью получения агентурных источников и секретной информации. Однако ее деятельность привлекла внимание европейских разведок.

Сообщается, что международная операция позволила выявить агентов и сотрудников КГБ, действовавших в нескольких странах Европы. Среди разоблаченных был, например, бывший заместитель главы молдавской разведки, который якобы передавал белорусским спецслужбам секретные сведения. Сеть удалось выстроить в основном благодаря свободному перемещению агентов по Европе.

Руководитель BIS Михаил Куделка заявил, что для «эффективной борьбы с подобной деятельностью» нужно ограничить передвижение аккредитованных дипломатов из Беларуси и России в странах Шенгенской зоны, поскольку разведки этих стран используют дипломатическое прикрытие для шпионской работы и планируют расширять свое присутствие в Европе.

Между тем МИД Чехии сообщил, что объявил «белорусского дипломата, работающего на спецслужбы», персоной нон грата.

«Мы не потерпим использования дипломатического прикрытия в шпионаже», — говорится в сообщении.

Там не назвали имени дипломата, подлежащего высылке.

Как рассказали в Управлении по расследованию преступлений организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT), задержанный экс-замглавы разведки Молдовы с 2024 года передавал представителям КГБ секретные сведения, которые могли угрожать национальной безопасности Румынии.

За этот период он дважды встречался с белорусскими агентами в Будапеште. Есть основания полагать, что встречи включали передачу инструкций и оплату услуг, сообщили в управлении.

