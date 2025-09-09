Новые подробности о шпионской сети Беларуси в Европе 9.09.2025, 8:01

В деле замешан белорусский таксист из Польши.

В рамках расследования шпионской сети Беларуси румынские правоохранители задержали ее участника – бывшего заместителя руководителя Службы информации и безопасности Молдовы Александра Балана.

Управление по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии сообщило, что задержанный с 2024 года работал на Комитет государственной безопасности Беларуси и дважды встречался с офицерами белорусской разведки в Будапеште, сообщает венгерское издание Telex.

По сведениям издания, в ходе международной контрразведывательной операции спецслужбы также обратили внимание на другого человека — белоруса, проживающего в Польше. Этот мужчина работает таксистом и активистом белорусской оппозиции. Его роль интересна тем, что он оказался связан с белорусскими шпионами, с которыми встречался и Балан. Правда, свои встречи таксист проводил еще в начале этого года.

Александру Балан, имеющий молдавское и румынское гражданство, в Молдове известен как эксперт по вопросам безопасности, но ранее он был одним из самых высокопоставленных офицеров молдавской спецслужбы. В 2000 году он начал работать в Службе информации и безопасности (SIS), а в 2016–2019 годах занимал должность заместителя генерального директора и возглавлял контрразведку SIS.

В 2019 году Балана сняли с должности и направили в Киев в качестве офицера-связного. То есть он официально выполнял роль связующего звена между молдавскими и украинскими спецслужбами. Однако когда в 2021 году срок его командировки истек и его отозвали обратно в Молдову, он отказался возвращаться.

После этого он еще восемь месяцев оставался в Украине, несмотря на то, что в Киеве уже приступил к обязанностям его преемник. Вернувшись в Молдову, Балан в нетрезвом виде стал виновником ДТП. Его немедленно уволили и лишили пенсионных прав. После этого он перешел в гражданскую сферу, начал работать экспертом по вопросам безопасности, выступал в СМИ и социальных сетях.

В качестве эксперта Балан регулярно критикует SIS, представляя молдавскую разведку слабой и некомпетентной, особенно после начала российско-украинской войны, когда Молдова столкнулась с серьезной российской угрозой.

Отношения между Молдовой и Беларусью раньше были нормальными, но после начала войны России против Украины они резко ухудшились, поскольку Беларусь активно поддержала агрессию Москвы. На пике напряженности МИД Молдовы вызвал белорусского посла после заявлений Александра Лукашенко о том, что Вашингтон втягивает Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины, и это может коснуться и Молдовы. Тогда молдавский МИД обвинил Минск в «распространении дезинформации и фейков».

