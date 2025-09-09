закрыть
9 сентября 2025, вторник
В Беларуси задержали супругов, которые основали один из крупнейших таксопарков страны

  • 9.09.2025, 9:12
За «уклонение от уплаты налогов».

По подозрению в «уклонении от уплаты налогов» задержаны супруги-учредители одного из крупнейших таксопарков страны, а также четыре менеджера компании.

Как сообщили в МВД, коммерческая структура, в которой трудились свыше тысячи водителей, «отражала в бухгалтерском учете значительно заниженные суммы заработка работников, фактически выплачивая им зарплату «в конвертах» либо начисляя деньги под видом возмещения фиктивных затрат на топливо или обслуживание автомобиля».

«К подтверждающим отчетам прикреплялись фиктивные чеки, водители работали без таксометров и кассовых суммирующих аппаратов, квитанции клиентам не выдавались. В результате фирма недоплатила в бюджет государства порядка пяти миллионов рублей», — утверждают в МВД.

«Во время обыска у семейной пары изъяты дорогостоящие аксессуары, три иномарки, крупная сумма наличных», — заявили в МВД.

Возбуждено уголовное дело.

