The New York Times выбрал лучшие места для отдыха в 2026 году
- 10.01.2026, 4:35
Варшава — на втором месте в рейтинге для путешествий.
Издание The New York Times поделилось традиционным списком из 52 направлений, куда, по мнению журналистов, стоит отправиться в отпуск в 2026-м.
Объяснили все тем, что в нынешнем году страна с размахом отметит 250-летие своей независимости и там будет на что посмотреть.
На второй строчке внезапно оказалась Варшава. Составители рейтинга предложили посмотреть на город другими глазами, а также посетить обновленный Музей современного искусства и театр TR Warszawa.
Третье место также удивляет, ведь это Бангкок, славящийся зелеными зонами, арт-центром Dib Bangkok и древним храмом Ват Чайваттханарам. Последний открыл свои двери после серьезной реконструкции.
Фишка рейтинга в его разнообразии и смеси популярных туристических и более экзотических направлений.
Из последних там оказались полуостров Оса в Коста-Рике, индийский заповедник с тиграми Бандхавгарх, алжирский Оран, Сейшелы, Армения, Исландия, Вьетнам и другие места.