10 января 2026, суббота, 0:31
  • 10.01.2026, 5:46
В Швеции задержали экс-сотрудника армии за шпионаж в пользу России

Подозреваемый мог работать под контролем российской разведки.

В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже мужчину, который ранее работал в Вооруженных силах, сообщает SVT.

Мужчина, который содержится под стражей по подозрению в шпионаже, подозревается в работе на Россию.

«На данный момент расследование указывает на то, что подозреваемый находился в руках российской разведки», – заявил старший прокурор Матс Льюнгквист.

Мужчина был арестован в среду по подозрению в шпионаже.

Мужчина, которому около 35 лет, работал консультантом в Вооруженных силах через IT-консалтинговую компанию в период с 2018 по 2022 год.

В Польше в конце апреля задержали мужчину, который мог снимать железнодорожную инфраструктуру и транспортировку военной техники, а позже – размещать эти материалы на специальном канале в мессенджере; его подозревают в шпионаже.

