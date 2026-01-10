В Швеции задержали экс-сотрудника армии за шпионаж в пользу России
- 10.01.2026, 5:46
Подозреваемый мог работать под контролем российской разведки.
В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже мужчину, который ранее работал в Вооруженных силах, сообщает SVT.
Мужчина, который содержится под стражей по подозрению в шпионаже, подозревается в работе на Россию.
«На данный момент расследование указывает на то, что подозреваемый находился в руках российской разведки», – заявил старший прокурор Матс Льюнгквист.
Мужчина был арестован в среду по подозрению в шпионаже.
Мужчина, которому около 35 лет, работал консультантом в Вооруженных силах через IT-консалтинговую компанию в период с 2018 по 2022 год.
В Польше в конце апреля задержали мужчину, который мог снимать железнодорожную инфраструктуру и транспортировку военной техники, а позже – размещать эти материалы на специальном канале в мессенджере; его подозревают в шпионаже.