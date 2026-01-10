Boston Dynamics начинает выпуск чудо-робота Atlas 10.01.2026, 6:54

Машина двигается как человек и готова к работе на промпредприятиях.

Серийное производство гуманоидного робота от Boston Dynamics для работы на промышленных предприятиях начинается в США, пишет 1News).

Машина-помощник получила имя Atlas.

Известно, что робот оснащен искусственным интеллектом от Google, двигается практически как человек, может поднимать грузы до 50 кг и самостоятельно заботиться о своевременной замене аккумуляторов.

Суставы его вращаются в любую сторону. То есть для изменения направления движения роботу не требуется осуществлять поворот корпуса.

Кроме того, гуманоид устойчив к холоду и влажности.

Во время демонстрации роботом дистанционно управлял инженер. Но компания утверждает, что машина полностью самостоятельна.

Напомним, это уже не первое поколение роботов Atlas. Однако именно новую версию собираются использовать на автомобилестроительных предприятиях.

В частности, первую партию планируют внедрить к 2028 году на расположенном в штате Джорджия заводе по производству электромобилей компании Hyundai, которой принадлежит Boston Dynamics.

Эксперты говорят: ажиотаж, вызванный бумом коммерческого искусственного интеллекта и новыми техническими достижениями, способствовал вложению огромных сумм в разработку робототехники.

Но до появления по-настоящему человекоподобных роботов, способных выполнять множество различных задач на рабочих местах или в домах, еще далеко.

NEWS: Boston Dynamics has just released a new video of its upgraded next-generation humanoid robot called Atlas.



• 4 hour battery. Self-swappable for continuous operation

• 6 feet 2 inches tall

• Weight: 198 lbs

• 56 total degrees of freedom

• Now fully electric, ditching… pic.twitter.com/t9KOlxbaiM — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 5, 2026

