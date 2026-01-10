Boston Dynamics начинает выпуск чудо-робота Atlas
- 10.01.2026, 6:54
Машина двигается как человек и готова к работе на промпредприятиях.
Серийное производство гуманоидного робота от Boston Dynamics для работы на промышленных предприятиях начинается в США, пишет 1News).
Машина-помощник получила имя Atlas.
Известно, что робот оснащен искусственным интеллектом от Google, двигается практически как человек, может поднимать грузы до 50 кг и самостоятельно заботиться о своевременной замене аккумуляторов.
Суставы его вращаются в любую сторону. То есть для изменения направления движения роботу не требуется осуществлять поворот корпуса.
Кроме того, гуманоид устойчив к холоду и влажности.
Boston dynamics Atlas robot #CES2026 pic.twitter.com/AfUtZELN4I— Cybernews (@CyberNews) January 5, 2026
Во время демонстрации роботом дистанционно управлял инженер. Но компания утверждает, что машина полностью самостоятельна.
Напомним, это уже не первое поколение роботов Atlas. Однако именно новую версию собираются использовать на автомобилестроительных предприятиях.
В частности, первую партию планируют внедрить к 2028 году на расположенном в штате Джорджия заводе по производству электромобилей компании Hyundai, которой принадлежит Boston Dynamics.
Эксперты говорят: ажиотаж, вызванный бумом коммерческого искусственного интеллекта и новыми техническими достижениями, способствовал вложению огромных сумм в разработку робототехники.
Но до появления по-настоящему человекоподобных роботов, способных выполнять множество различных задач на рабочих местах или в домах, еще далеко.
NEWS: Boston Dynamics has just released a new video of its upgraded next-generation humanoid robot called Atlas.— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 5, 2026
• 4 hour battery. Self-swappable for continuous operation
• 6 feet 2 inches tall
• Weight: 198 lbs
• 56 total degrees of freedom
• Now fully electric, ditching… pic.twitter.com/t9KOlxbaiM