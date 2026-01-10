Трамп ответил, возможна ли спецоперация по захвату Путина

Трамп ответил, возможна ли спецоперация по захвату Путина30
- 10.01.2026, 12:07
Президент США очень разочарован российским диктатором.
Американский лидер Дональд Трамп ответил, сможет ли провести спецоперацию по захвату главы Кремля Владимира Путина по аналогии венесуэльского сценария. Президент США надеется, что в этом не будет нужды.
Об этом сообщает Белый дом.
После спецоперации США в Венесуэле в начале января и захвата президента этой страны Николаса Мадуро украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что «если можно вот так (обращаться) с диктаторами, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше», очевидно, намекая на Путина.
Поэтому журналист спросил Трампа, возможно ли повторение венесуэльского сценария, на что тот ответил:
«Я не думаю, что в этом будет необходимость. У меня всегда были прекрасные отношения с ним (Путиным). Я очень разочарован», - сказал президент США.
Глава Белого дома также добавил, что «урегулировал восемь войн» и думал, что война РФ против Украины будет «одной из самых простых».
«За последний месяц они потеряли 31 тыс. человек, многие из них - российские солдаты, а российская экономика в плохом состоянии»,- подытожил Трамп.