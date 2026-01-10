Трамп ответил, возможна ли спецоперация по захвату Путина 30 10.01.2026, 12:07

28,758

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США очень разочарован российским диктатором.

Американский лидер Дональд Трамп ответил, сможет ли провести спецоперацию по захвату главы Кремля Владимира Путина по аналогии венесуэльского сценария. Президент США надеется, что в этом не будет нужды.

Об этом сообщает Белый дом.

После спецоперации США в Венесуэле в начале января и захвата президента этой страны Николаса Мадуро украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что «если можно вот так (обращаться) с диктаторами, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше», очевидно, намекая на Путина.

Поэтому журналист спросил Трампа, возможно ли повторение венесуэльского сценария, на что тот ответил:

«Я не думаю, что в этом будет необходимость. У меня всегда были прекрасные отношения с ним (Путиным). Я очень разочарован», - сказал президент США.

Глава Белого дома также добавил, что «урегулировал восемь войн» и думал, что война РФ против Украины будет «одной из самых простых».

«За последний месяц они потеряли 31 тыс. человек, многие из них - российские солдаты, а российская экономика в плохом состоянии»,- подытожил Трамп.

