Кипр всколыхнуло скандальное видео о коррупции и президенте

Кипр всколыхнуло скандальное видео о коррупции и президенте2
- 10.01.2026, 8:51
Власти подозревают РФ во лжи.
Кипр всколыхнуло скандальное видео из сети Х, в котором говорится о якобы незаконных схемах при финансировании избирательной кампании президента Никоса Христодулидеса в 2023 году. Власти отклоняют правдивость видео и говорят о вероятном следе РФ.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Кипрские власти, расследующие противоречивое видео, считают, что запись демонстрирует характеристики организованной гибридной операции, направленной на нанесение непосредственного ущерба Республике Кипр.
«По данным источников в службах безопасности, эта деятельность имеет сходство с организованными российскими дезинформационными кампаниями, которые ранее были направлены против государств-членов ЕС. Хотя Россия считается вероятным источником, власти не исключают возможности того, что операция была начата из другого места с использованием аналогичных методов», - пишет издание.
Также в материале говорится, что следователи отметили время публикации видео - оно появилось незадолго после того, как Кипр начал руководить Советом ЕС - с 1 января 2026 года. Поэтому злонамеренные действия могут быть вызваны именно этим событием, считают правоохранители.
Следствие также утверждает, что публикация демонстрирует признаки российской кампании «Двойник» - скоординированных онлайн-дезинформационных усилий, которые ведутся с 2021 года и, как известно, направленных против таких стран, как Франция, Соединенные Штаты, Германия и Израиль.
«Анализ материала показывает, что монтаж и озвучка видео были разработаны для усиления конкретного нарратива, связанного с коррупцией, с очевидной целью подрыва доверия и репутации отдельных лиц и учреждений», - пишет Ekathimerini.
Скандал в Кипре
В Кипре вспыхнул скандал после публикации видео, в котором якобы говорится о незаконном финансировании избирательной кампании президента Никоса Христодулидиса в 2023 году.
Власти назвали запись смонтированной и возможным элементом дезинформационной операции, оппозиция требует расследования. Сам президент отверг обвинения и призвал передать любые доказательства правоохранителям.
Отметим, что с 1 января Кипр начал председательствовать в Совете ЕС.