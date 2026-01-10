закрыть
The Telegraph: Трамп считает Путина самой большой проблемой для мира

3
  • 10.01.2026, 12:35
  • 8,172
«Пряники» для Москвы закончились.

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается во Владимире Путине и видит в нем большее препятствие для мира в Украине, чем во Владимире Зеленском.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на собеседников в Белом доме.

В частности, они утверждают, что у Трампа закончились «пряники» для Москвы. Спецоперация США по захвату российского танкера и поддержка нового пакета санкций - это прямые сигналы Путину.

Источник, близкий к ближайшему окружению президента США, отметил: «Он работает по принципу кнута и пряника. И я думаю, что у него закончились пряники».

Другой собеседник сообщил, что Трамп считает стратегию россиян «два шага вперед, один шаг назад» в переговорах все более «утомительной».

Ранее Трамп тепло отзывался о Путине и неоднократно заявлял, что в войне виновата Украина.

Однако, по словам нескольких нынешних и бывших чиновников в Вашингтоне, позиция администрации Трампа все больше сближается с европейским видением конфликта, что Путин играет в бесконечную игру.

Эскалация накануне встречи с Зеленским

За день до встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Мар-а-Лаго в конце прошлого года Россия осуществила запуск баллистических ракет и дронов по Киеву.

Британский чиновник заявил, что из-за этого администрация Трампа стала ближе к европейскому взгляду на конфликт, чем когда-либо ранее: «Постоянная жестокость, коварное поведение и игры Путина не остаются незамеченными администрацией».

