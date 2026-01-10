Вышло последнее интервью Никиты Мелкозерова 1 10.01.2026, 13:26

6,314

Никита Мелкозеров

Он записал его в последний день жизни.

Вышло последнее видео на YouTube-канале «Жизнь-малина» Никиты Мелкозерова. Это интервью с писателем и журналистом Александром Лукашуком, которое Никита записал в последний день жизни.

«Привет, это последнее интервью на канале, которое Никита Мелкозеров записал в последний день своей жизни. Гость — экс-директор беларусской службы «Радио Свобода» и писатель Александр Лукашук. Это разговор о жизни, Василе Быкове, Ли Харви Освальде, Зяноне Позняке, Станиславе Шушкевиче и о многом другом.

После разговора Никита написал в рабочий чат: «Лукашук — крынічка са смачнай вадою». И вы поймете, почему. Уже без Микиты, но мы постарались поставить достойную точку.

Спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши комментарии, лайки и репосты.

Никита, спасибо за проект, который стал твоей жизнью. Тебя навсегда зовут Никита Мелкозеров.

Прощай, друг…», — говорится в описании к видео.

Напомним, в ночь на 21 декабря умер известный белорусский журналист и блогер Никита Мелкозеров, ему было 37 лет. Причина смерти пока неизвестна.

Никита Мелкозеров начинал свою карьеру как спортивный журналист, затем работал на портале Onliner. С 2020 года стал автором и ведущим YouTube-проекта «Жизнь-малина». Также Мелкозеров делал проект «Загляне сонца». Вместе с Александром Ивулиным вел подкаст «Нешта будзе».

С Никитой простились в Варшаве 30 декабря.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com