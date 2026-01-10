Вышло последнее интервью Никиты Мелкозерова

Вышло последнее интервью Никиты Мелкозерова1
- 10.01.2026, 13:26
- 6,314
Он записал его в последний день жизни.
Вышло последнее видео на YouTube-канале «Жизнь-малина» Никиты Мелкозерова. Это интервью с писателем и журналистом Александром Лукашуком, которое Никита записал в последний день жизни.
«Привет, это последнее интервью на канале, которое Никита Мелкозеров записал в последний день своей жизни. Гость — экс-директор беларусской службы «Радио Свобода» и писатель Александр Лукашук. Это разговор о жизни, Василе Быкове, Ли Харви Освальде, Зяноне Позняке, Станиславе Шушкевиче и о многом другом.
После разговора Никита написал в рабочий чат: «Лукашук — крынічка са смачнай вадою». И вы поймете, почему. Уже без Микиты, но мы постарались поставить достойную точку.
Спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши комментарии, лайки и репосты.
Никита, спасибо за проект, который стал твоей жизнью. Тебя навсегда зовут Никита Мелкозеров.
Прощай, друг…», — говорится в описании к видео.
Напомним, в ночь на 21 декабря умер известный белорусский журналист и блогер Никита Мелкозеров, ему было 37 лет. Причина смерти пока неизвестна.
Никита Мелкозеров начинал свою карьеру как спортивный журналист, затем работал на портале Onliner. С 2020 года стал автором и ведущим YouTube-проекта «Жизнь-малина». Также Мелкозеров делал проект «Загляне сонца». Вместе с Александром Ивулиным вел подкаст «Нешта будзе».
С Никитой простились в Варшаве 30 декабря.