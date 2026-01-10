закрыть
11 января 2026, воскресенье, 0:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вышло последнее интервью Никиты Мелкозерова

1
  • 10.01.2026, 13:26
  • 6,314
Вышло последнее интервью Никиты Мелкозерова
Никита Мелкозеров

Он записал его в последний день жизни.

Вышло последнее видео на YouTube-канале «Жизнь-малина» Никиты Мелкозерова. Это интервью с писателем и журналистом Александром Лукашуком, которое Никита записал в последний день жизни.

«Привет, это последнее интервью на канале, которое Никита Мелкозеров записал в последний день своей жизни. Гость — экс-директор беларусской службы «Радио Свобода» и писатель Александр Лукашук. Это разговор о жизни, Василе Быкове, Ли Харви Освальде, Зяноне Позняке, Станиславе Шушкевиче и о многом другом.

После разговора Никита написал в рабочий чат: «Лукашук — крынічка са смачнай вадою». И вы поймете, почему. Уже без Микиты, но мы постарались поставить достойную точку.

Спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши комментарии, лайки и репосты.

Никита, спасибо за проект, который стал твоей жизнью. Тебя навсегда зовут Никита Мелкозеров.

Прощай, друг…», — говорится в описании к видео.

Напомним, в ночь на 21 декабря умер известный белорусский журналист и блогер Никита Мелкозеров, ему было 37 лет. Причина смерти пока неизвестна.

Никита Мелкозеров начинал свою карьеру как спортивный журналист, затем работал на портале Onliner. С 2020 года стал автором и ведущим YouTube-проекта «Жизнь-малина». Также Мелкозеров делал проект «Загляне сонца». Вместе с Александром Ивулиным вел подкаст «Нешта будзе».

С Никитой простились в Варшаве 30 декабря.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов