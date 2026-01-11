закрыть
Том Круз осваивает еще одно голливудское ремесло

1
  • 11.01.2026, 14:25
  • 1,830
Том Круз
Фото: Getty Images

Актер поработал оператором на съемках нового фильма «Звездные войны».

Звезда Голливуда Том Круз неожиданно примерил на себя новую роль на съемочной площадке фильма «Звездные войны: Звездный истребитель». Как рассказал режиссер картины Шон Леви, голливудская звезда не только посетил съемки, но и лично поработал с кинокамерой во время одной из сцен, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Леви, Круз управлял камерой во время эпизода с поединком на световых мечах, для чего ему пришлось зайти в воду по щиколотку. «На прошлой неделе здесь был режиссер Стивен Спилберг. А теперь Том Круз держит камеру и портит свои очень хорошие туфли», — с юмором отметил режиссер. Он добавил, что зрители смогут увидеть в готовом фильме кадры, снятые непосредственно Крузом: «Теперь, когда вы посмотрите кино, будете знать, что часть его снята Томом. Насколько это круто?»

Визит Круза стал одним из ярких эпизодов производства картины, хотя сам актер официально не участвует в проекте. «Звездные войны: Звездный истребитель» — самостоятельный фильм, не входящий напрямую в сагу.

Проект уже привлекает много внимания не только своим составом, но и неожиданными историями со съемочной площадки — включая участие одного из самых известных актеров мира по ту сторону камеры.

