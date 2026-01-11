Том Круз осваивает еще одно голливудское ремесло

Том Круз осваивает еще одно голливудское ремесло1
11.01.2026
Актер поработал оператором на съемках нового фильма «Звездные войны».
Звезда Голливуда Том Круз неожиданно примерил на себя новую роль на съемочной площадке фильма «Звездные войны: Звездный истребитель». Как рассказал режиссер картины Шон Леви, голливудская звезда не только посетил съемки, но и лично поработал с кинокамерой во время одной из сцен, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).
По словам Леви, Круз управлял камерой во время эпизода с поединком на световых мечах, для чего ему пришлось зайти в воду по щиколотку. «На прошлой неделе здесь был режиссер Стивен Спилберг. А теперь Том Круз держит камеру и портит свои очень хорошие туфли», — с юмором отметил режиссер. Он добавил, что зрители смогут увидеть в готовом фильме кадры, снятые непосредственно Крузом: «Теперь, когда вы посмотрите кино, будете знать, что часть его снята Томом. Насколько это круто?»
Визит Круза стал одним из ярких эпизодов производства картины, хотя сам актер официально не участвует в проекте. «Звездные войны: Звездный истребитель» — самостоятельный фильм, не входящий напрямую в сагу.
Проект уже привлекает много внимания не только своим составом, но и неожиданными историями со съемочной площадки — включая участие одного из самых известных актеров мира по ту сторону камеры.