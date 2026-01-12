закрыть
Поезд Гомель - Минск задерживается более чем на час

  • 12.01.2026, 11:36
  • 1,878
Об этом сообщила БелЖД.

Поезд № 757 Гомель — Минск прибудет в конечную точку маршрута примерно на час позже, чем указано в расписании. Об этом предупредили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Поезд отправился из Гомеля 12 января в 7.28. В Минск он должен был прибыть в 10.42. По техническим причинам состав «следует с задержкой ориентировочно один час».

«В связи с этим поезд № 6503 Жлобин — Осиповичи отправлением из Жлобина в 8.29 и прибытием в Осиповичи в 10.47 прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно до 40 минут», — сообщили в БелЖД.

